Ritrovato in California Ethan, il bimbo che era stato sottratto alla madre Il piccolo rintracciato dalla polizia americana

E' arrivato il lieto fine per la vicenda del piccolo Ethan, il bimbo di cui la madre Claudia Ciampa, originaria di Piano di Sorrento, aveva denunciato la scomparsa.

Il bambino, così come ricostruito dalla donna, era stato sottratto con l'inganno dal padre, di nazionalità statunitense, durante una vacanza in Puglia.

Da lì sono partite le ricerche e l'appello che la madre aveva lanciato anche al ministro degli Esteri, Tajani.

La polizia Usa ha rintracciato il piccolo in California, dove ha individuato la posizione di Eric Oward Nichols. Ethan ora sarà affidato a Claudia Ciampa.

Il piccolo Ethan sarà affidato alla madre, che dopo la scomparsa aveva rivolto un appello al ministro Tajani.

"Ringrazio il ministero degli esteri e tutte le altre autorità italiane - ha detto la madre - per la solidarietà e per l'impegno profuso per il bene di mio figlio e ringrazio le autorità degli Stati Uniti per la prontezza dell'intervento".