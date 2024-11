Esplosione in fabbrica ad Ercolano, Ruotolo (Pd): "Basta bare bianche" L'europarlamentare: non basta indignarsi, serve investire sulla sicurezza

"Sara e Aurora, 26 anni per sempre. Due gemelle uccise dal lavoro precario, dal lavoro nero, da una fabbrica di fuochi tutta illegale di Ercolano, nel napoletano. Sono morte insieme a Samuel di 18 anni. Per guadagnare qualche soldo. Era il loro primo giorno di lavoro. Non è giusto morire per lavorare. Ma non basta più indignarsi. Va riconosciuto l’omicidio sul lavoro, va istituita una procura speciale per il lavoro, vanno assunti gli ispettori del lavoro. Siamo stanchi delle parole, siamo stanchi di quelle bare bianche". Così su Facebook Sandro Ruotolo, europarlamentare e componente della segreteria nazionale Pd.