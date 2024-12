Omicidio a Torre del Greco, la vittima era un bracciante agricolo Fermato uno straniero: fatali le coltellate al culmine di una lite

Emergono nuovi dettagli per la morte di un extracomunitario, trovato senza vita nei pressi di un'abitazione di via Gurgo a Torre del Greco. L'uomo era impiegato come bracciante agricolo.

Fatali una serie di fendenti su tutto il corpo. A far scattare l'allarme sono stati i residenti della zona: il delitto sarebbe avvenuto durante la notte, ma il cadavere è stato rinvenuto solo diverse ore dopo.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo, le indagini affidate alla polizia. La scientifica ha effettuato i rilievi. Fermato e condotto in commissariato uno straniero, ritenuto dagli investigatori il possibile autore dell'omicidio.