In giro nonostante i domiciliari, pubblica i video sui social: arrestato Tra i follower del 56enne c'erano i carabinieri, che lo hanno accompagnato in carcere

Era ai domiciiari dopo una condanna per droga ma la misura cautelare non gli impediva di uscire. Sortite esterne immortalate anche dai video che poi pubblicava su Tik Tok. Ma tra i follower c'erano anche i carabinieri, che hanno arrestato nuovamente l'uomo, per accompagnarlo in carcere.

Protagonista dell'episodio un 56enne di Lettere. I carabinieri della locale stazione di hanno monitorato i suoi post e comparato i video con quelli delle telecamere di sorveglianza installate attorno alla sua abitazione. Grazie all'analisi dei contenuti, i militari hanno potuto così certificare, e comunicare al Tribunale, ben sei evasioni. L'uomo è stato portato in carcere.