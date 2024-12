Scarico illecito di reflui sul suolo: denunce della polizia nel napoletano Gestione illecita e deposito di rifiuti pericolosi e non

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel napoletano. In particolare, gli agenti con la collaborazione di personale della polizia scientifica, hanno identificato 135 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, controllato 46 veicoli e contestato 6 violazioni del codice della strada.

Sono stati, controllati tre esercizi commerciali, di cui due sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico. Ancora, i poliziotti hanno controllato un’officina meccanica, risultata essere abusiva, i cui proprietari sono stati denunciati per gestione illecita e deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi, scarico illecito di reflui sul suolo e per emissioni in atmosfera non autorizzate. Infine, gli agenti hanno controllato 19 persone sottoposte, a vario titolo, a misure