Droga e armi, maxi controlli della polizia a Chiaia: un arresto e tre denunce In azione il reparto prevenzione crimine Campania

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di San Ferdinando, con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio prevenzione generale e con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno arrestato un 46enne napoletano con precedenti, anche specifici e denunciato tre persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, hanno controllato l’abitazione del 46enne dove hanno rinvenuto, in un doppiofondo “segreto” ricavato ad hoc in un mobile d’arredo, 13 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,5 kg, un bilancino di precisione e 130 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Ancora, nell’ambito del medesimo servizio, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno controllato un parcheggio custodito in gestione ad un uomo che, alla vista degli operatori, si è mostrato insofferente al controllo di polizia. L’intuizione degli investigatori ha trovato positivo riscontro poiché, all’interno di un’auto parcheggiata, sono stati rinvenuti 21 involucri di cocaina e 3 di hashish.

Ed ancora, essendoci fondato motivo di ritenere che l'uomo potesse occultare ulteriore sostanza illegale, le attività di perquisizione sono state estese ad altri luoghi nella disponibilità dell’indagato. Infatti, in un altro parcheggio, gli operatori hanno rinvenuto in un’altra autovettura 4 panetti di hashish del peso complessivo di 400 grammi. Pertanto, il proprietario e i custodi del parcheggio sono stati denunciati.