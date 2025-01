Sorpreso in bicicletta mentre è agli arresti domiciliari: finisce in carcere Nei guai un 66enne di Frattamaggiore

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore. In particolare, gli agenti del locale commissariato in collaborazione con il reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 51 persone, di cui 19 con precedenti ed una denunciato poiché sorpresa nuovamente ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.

Ancora, nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato 25 veicoli contestando 8 violazioni del codice della strada per mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa, guida senza patente, guida senza casco protettivo e, altresì, controllato 9 persone sottoposte a misure precautelari e cautelari.

Sempre nella giornata di ieri, i poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Carditello a Frattamaggiore un uomo in bicicletta accertando che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; pertanto, dopo essere stato identificato per un 66enne di Frattamaggiore, è stato tratto in arresto per evasione dal personale operante.