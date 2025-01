Furto da cassa in un ristorante giapponese a Portici: arrestato un 36enne Il ladro ha sottratto 195 euro, a notare l’ammanco è stato il personale di sorveglianza del ristorante

Un furto è stato messo a segno in un ristorante giapponese a Portici, ma grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri e alla vigilanza del locale, il ladro è stato arrestato in breve tempo. È accaduto nella serata di ieri, 26 gennaio, quando un uomo ha sottratto 195 euro dalla cassa di un ristorante giapponese situato in via Bosco Catena.

A notare l’ammanco è stato il personale di sorveglianza del ristorante, che ha prontamente allertato le forze dell'ordine. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno subito avviato le indagini, visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Le riprese hanno fornito indizi fondamentali per identificare il presunto autore del furto.

Grazie a queste informazioni, i militari sono riusciti a rintracciare il ladro a pochi minuti dal furto, non lontano dal ristorante. Si tratta di un 36enne originario di Ercolano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di furto e di danneggiamento, poiché durante la fuga ha anche danneggiato una vetrata del locale.

La somma rubata è stata recuperata e restituita al proprietario del ristorante. L'arrestato dovrà ora rispondere delle accuse e affrontare il processo.