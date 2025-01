"Porta mille euro davanti al carcere di Secondigliano e riavrai la tua auto" Cavallo di ritorno, la trappola dei culminata con tre arresti

Porta mille euro davanti al carcere di Secondigliano e riavrai la tua auto. Vieni da solo. Una doccia fredda per un cittadino che nemmeno sapeva gli avessero rubato la macchina.

Quando è diventato chiaro che non fosse uno scherzo di cattivo gusto, la vittima è corsa a denunciare il furto ai Carabinieri di Capodimonte. Le lancette segnano le 15

Durante la stesura della denuncia, la seconda telefonata. Ad ascoltare in vivavoce anche i militari, già a lavoro per organizzare una sortita e bloccare gli estorsori.

Dall’altro capo del telefono le ennesime raccomandazioni: rendez vous alle 16.30, vieni da solo e non fare scherzi.

Mille euro il prezzo della restituzione della propria auto, un cavallo di ritorno da concludersi davanti al carcere di Secondigliano.

Il tempo passa rapidamente ma basterà appena un’ora ai militari per ricostruire a ritroso il percorso compiuto da chi aveva rubato il veicolo.

Scoprono che a fare da staffetta all’auto della vittima, ce n’era una seconda con una targa chiaramente visibile ai lettori installati lungo le strade percorse.

Così si punta su quella. Una squadra si posiziona in borghese attorno al carcere, un’altra è pronta in un punto più defilato.

La vittima non dovrà scomodarsi perché i carabinieri troveranno i malviventi in strada, in sosta con gli occhi puntati sul penitenziario.

Tre gli uomini bloccati, uno di loro ha nelle tasche il cellulare con la sim utilizzata per proporre lo scambio.

Poco dopo, i militari troveranno anche l’auto rubata, parcheggiata poco lontano. Dovranno rispondere di concorso in ricettazione e tentata estorsione. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio.