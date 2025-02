Cadavere in spiaggia a Procida trascinato probabilmente dalle onde: si indaga La scoperta da parte dei carabinieri a Procida dopo una segnalazione al 112

Un uomo di circa 60 anno è stato trovato privo di vita, riverso a terra in spiaggia. La scoperta da parte dei carabinieri a Procida dopo una segnalazione al 112. I militari giunti sul posto hanno immediatamente allertato il 118 ma per il malcapito purtroppo, non c'era più nulla da fare.

Con ogni probabilità la vittima, sarebbe stata travolta dalle onde del mare e successivamente trascinata a riva. Le cause, malore, incidente o altro sono ora al vaglio degli inquirenti.

E' stata aperta un'inchiesta da parte della procura per fare piena luce sulla tragedia. Salma trasferita al Policlinico di Napoli per gli accertamenti medico legali.