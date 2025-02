Scoperto laboratorio di droghe: trovata anche la "cocaina rosa" Sono state trovate 879 dosi di extasy (352 grammi), 11 involucri di ketamina (229 grammi)

Un'operazione dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli ha portato alla scoperta di un laboratorio clandestino di produzione di droga, gestito da un 45enne incensurato a Giugliano in Campania. L'uomo aveva allestito una vera e propria "fabbrica" di stupefacenti, tra cui alcune delle sostanze chimiche più pericolose, tra cui la temuta "cocaina rosa".

Nel corso dei controlli, sono state trovate 879 dosi di extasy (352 grammi), 11 involucri di ketamina (229 grammi) e 2 involucri di MDMA (44 grammi) insieme alla cocaina rosa. Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento della droga, a conferma dell’organizzazione e della natura industriale della produzione.

Le indagini hanno rivelato che l'arrestato non solo produceva personalmente le sostanze stupefacenti, ma utilizzava anche canali social per acquistare e vendere droga online. Il materiale rinvenuto e la modalità operativa dell'individuo hanno mostrato la pericolosità del laboratorio, che rappresentava una grave minaccia per la sicurezza e la salute pubblica.

L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa del processo. La scoperta di questo laboratorio evidenzia l'importante lavoro delle forze dell'ordine nel contrastare la diffusione delle droghe chimiche, sempre più diffuse e pericolose, che minacciano la sicurezza delle comunità.