Pozzuoli: carabinieri arrestano due pusher Nell’abitazione di uno dei due anche materiale per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due persone di 62 e 25 anni. Durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 26 grammi di cocaina, divisi in 22 dosi. Addosso anche contante ritenuto provento illecito. Nell’abitazione di uno dei due anche materiale per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti. Entrambi sono finiti in manette e poi in carcere, in attesa di giudizio.