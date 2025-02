Quartieri Spagnoli: sorpreso a spacciare dalla finestra di casa, arrestato Tra un caffè e una merenda, consegnava ai clienti da una finestra dell'abitazione al piano terra

Si era organizzato alla grande. Da casa comodamente, tra un caffè e una merenda, consegnava droga ai clienti da una finestra dell'abitazione al piano terra in cui abita. Era velocissimo Antonio Iuliano, 55enne napoletano dei Quartieri Spagnoli, ma il giochetto non poteva durare troppo a lungo nonostante si fosse attrezzato con un sistema di telecamere che inquadravano la strada circostante al palazzo. Così ieri pomeriggio un blitz della polizia gli è costato le manette e il trasferimento al carcere. In casa deteneva cocaina e sigarette di contrabbando - Dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In dettaglio, i poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, durante i servizi investigativi di controllo del territorio predisposti, nel transitare in vico Maddalenella degli Spagnoli, hanno notato un soggetto che, dalla finestra di un appartamento al piano terra, in cambio di una banconota, cedeva qualcosa a un uomo poi allontanatasi frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto e, nell’appartamento, hanno trovato di 48 involucri di cocaina del peso di circa 17 grammi, numerosi pacchetti di sigarette privi dell'etichetta del monopolio di Stato per un peso di oltre un chilo, 700 euro divisi in banconote di vario taglio ed un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) con un monitor che riproduceva le immagini registrate da 2 telecamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna.

Luigi Sannino