Scuola chiusa a Pozzuoli, il sindaco Manzoni: "Pronti altri sopralluoghi" Incubo anidride carbonica ai Campi Flegrei, proseguono i controlli

"La scuola chiusa è di competenza della Città Metropolitana in una zona a rischio nella mappatura dell'Osservatorio vesuviano. È un plesso molto lungo e solo nella palestra e nel corridoio è stato superato di poco il limite di Co2": così il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, all'incontro in Prefettura sui controlli per l'anidride carbonica ai Campi Flegrei: "Abbiamo comunque ritenuto opportuno chiudere l'istituto e la Città Metropolitana metterà in campo tutti gli strumenti previsti nelle ordinanze. Lunedì e martedì le lezioni non si sarebbero comunque tenute, essendo giorni di festa per Carnevale, ma io comunque, in qualità di autorità di massima sicurezza sul territorio, ho ritenuto opportuno chiudere l'istituto e fare ulteriori sopralluoghi". Sono in corso altre verifiche sulle scuole segnalate nella zona rossa e le precedenti per altri casi hanno dato esito negativo. I controlli proseguiranno negli istituti privati e anche in quelli non inseriti nel piano originario.