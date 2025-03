Scandalo Boccia: il fratello di Maria Rosaria arrestato per furto di energia Pompei, blitz nell'atelier del fratello della donna al centro del caso Sangiuliano

Andrea Gaetano Boccia, 44 anni, titolare di un atelier di moda a Pompei, è finito al centro di un’indagine per furto di energia elettrica. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, insieme ai tecnici dell’Enel, hanno scoperto che il contatore del suo negozio risultava manomesso, registrando consumi insolitamente bassi. Per Boccia è scattato l’arresto e il successivo processo per direttissima presso il tribunale di Torre Annunziata.

Il caso assume particolare rilevanza mediatica in quanto Boccia è il fratello di Maria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei, il cui nome è legato allo scandalo che ha portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La relazione sentimentale tra i due aveva sollevato dubbi e polemiche, culminando con l’uscita di scena dell’ex titolare del dicastero a settembre 2024.

La difesa di Boccia: "Nessuna truffa, locale chiuso per ristrutturazione"

Durante l’udienza, Andrea Gaetano Boccia ha respinto le accuse, spiegando che il locale in cui si trovava il contatore era chiuso per lavori di ristrutturazione e che i bassi consumi derivavano da questa situazione. Ha inoltre presentato documenti che attesterebbero il regolare pagamento delle bollette.

La procura ha richiesto per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma, mentre la difesa ha chiesto il rigetto di qualsiasi provvedimento restrittivo. La decisione finale spetta ora al giudice Emma Aufieri, che si è riservata di pronunciarsi nelle prossime ore.

L’arresto di Andrea Gaetano Boccia, unito al precedente coinvolgimento della sorella Maria Rosaria in un caso di rilevanza nazionale, riaccende l’attenzione mediatica sulla famiglia Boccia e sulle vicende che, direttamente o indirettamente, continuano a scuotere gli ambienti del potere.