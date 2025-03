Sorpresa con la droga: la polizia arresta una 50enne napoletana Il biltz nel quartiere San Giovanni a Teduccio

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente una 50enne napoletana.

In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni- Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in corso San Giovanni; giunti sul posto, i poliziotti hanno notato una donna uscire, con fare furtivo, dall’abitazione oggetto di controllo e dirigersi presso i piani superiori con il chiaro tentativo di eludere il controllo.

Gli operatori hanno immediatamente raggiunto e bloccato la donna, trovandola in possesso di 3 involucri di crack del peso di 110 grammi circa e di 3.815 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.