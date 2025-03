Tragedia sul traghetto: studentessa muore in gita Era sulla nave che avrebbe dovuto portare i ragazzi da Napoli a Palermo

- Tragedia in gita scolastica. Una ragazza di 17 anni, studentessa dell'istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, è morta sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe, la quarta di indirizzo informatico, a Palermo: da quanto appreso la ragazza si è sentita male mentre si trovava sulla nave. La ragazza, sembra, si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata nella cabina la notte scorsa. A dare l'allarme i compagni. Inutili i soccorsi prestati alla giovane.

I soccorsi hanno raggiunto il traghetto al largo della costa di Napoli: da quanto si è appreso sono intervenuti una motovedetta della Guardia costiera e personale del 118 che ha inviato a bordo del traghetto anche un medico. Vani i tentativi di salvare la giovane, è morta poco dopo. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale in attesa dell'esame autoptico. La gita è stata annullata e i ragazzi, appena troveranno un imbarco da Palermo, torneranno a casa.

La Scuola: "Dolore profondo"

"La scuola, unitamente all'ufficio scolastico territoriale, esprime profondo dolore per quanto accaduto a una nostra studentessa, deceduta la scorsa notte durante il viaggio di istruzione programmato "il tour della legalità", "siamo e resteremo vicini ai genitori della nostra cara alunna così profondamente colpiti da questa tragedia". Così in una nota Angelo Costarella, dirigente scolastico dell'istituto per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, frequentato dalla studentessa morta sul traghetto diretto da Napoli a Palermo. "Attendiamo nelle prossime ore il rientro in sede degli altri studenti e dei docenti accompagnatori", conclude la nota.