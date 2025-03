Rissa al Vomero: denunciati tre giovani La polizia li ha individuati grazie alle telecamere

Tre giovani napoletani, di età compresa tra i 18 e 19 anni, sono stati denunciati dalla Polizia per rissa. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, tra piazza Vanvitelli e via Bernini, nel cuore del quartiere Vomero di Napoli.

La rissa, scatenata da motivi futili, ha visto coinvolti diversi giovani, con due di loro che hanno riportato ferite e sono stati successivamente curati all’ospedale Cardarelli. La Polizia, che è intervenuta prontamente sul posto, ha svolto un'attività investigativa che ha portato all'identificazione dei responsabili.

Grazie alla testimonianza di alcuni presenti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, gli agenti del commissariato Vomero sono riusciti a ricostruire l’accaduto e ad individuare i tre giovani coinvolti. La rissa si è verificata all’esterno di un esercizio commerciale, ma non è stato chiarito se vi siano altri motivi dietro il conflitto.

L'incidente ha scosso la tranquillità del quartiere, ma l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di assicurare i responsabili alla giustizia, sottolineando ancora una volta l’importanza delle tecnologie come le telecamere di sorveglianza nella lotta alla criminalità.

Le indagini sono ancora in corso per fare chiarezza su tutti i dettagli e per verificare se ci siano altre persone coinvolte nell’incidente.