Droga in casa: arrestata una donna a Torre del Greco Trovato nascosto un involucro con 11 grammi di hashish

Una donna di 41 anni è stata arrestata a Torre del Greco per detenzione illecita di sostanza stupefacente. L’arresto è avvenuto nell'ambito di un’operazione straordinaria voluta dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di droga e la detenzione abusiva di armi nella zona.

Gli agenti della Polizia hanno effettuato un controllo presso l'abitazione della donna, trovando nascosto un involucro contenente circa 11 grammi di hashish, insieme a un bilancino di precisione, un chiaro strumento utilizzato per la pesatura e il confezionamento della droga. Nonostante i tentativi di occultamento, la Polizia è riuscita a rinvenire la sostanza stupefacente, portando così all'arresto della 41enne.

L’operazione fa parte di un programma di sicurezza messo in atto dalle autorità per monitorare e prevenire fenomeni legati alla criminalità e al traffico di droga nella zona del Napoletano. La donna, ora in stato di arresto, è accusata di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Le indagini continuano per verificare se la donna fosse coinvolta in un giro più ampio di spaccio.