Abusivismo, differenziata e alimenti a rischio: arrivano multe e sequestri Task force con vigili, polizia, personale Asl, veterinari ed Enel

Gli agenti dell’Unità Operativa Secondigliano e del Reparto Git della Polizia Municipale, supportati da personale del commissariato di Polizia e del Reparto Prevenzione Crimine nonché da personale dell’Asl NA1 Centro, Servizio Veterinario e da personale Enel, hanno effettuato un intervento straordinario di controllo del territorio.

Interventi, in particolare, nell’area di via Dante e via dell’Arco dove sono state controllate e sanzionate diverse attività commerciali. Tra le sanzioni contestate, l’occupazione di suolo abusiva, tende non autorizzate, insegne non autorizzate, vendita di alcolici senza titolo, esercizio di attività di vicinato alimentare senza titolo, attestato per alimentarista scaduto, mancanza di documentazione attestante idonee procedure di autocontrollo, ampliamento attività senza SCIA, mancata differenziazione dei rifiuti e uso di materiale non riciclabile. Sequestrati 90 kg di prodotti ittici tra refrigerati e non in quanto non conservati secondo le procedure previste. Inoltre riscontrate diverse violazioni di natura edilizia per le quali si è proceduto a denunciare gli autori e a informare il Servizio Antiabusivismo del Comune.

L’area è stato oggetto anche di verifiche al Codice della Strada: controllati 19 veicoli e contestate 12 violazioni per guida senza patente, per circolazione senza casco, omesso uso delle cinture di sicurezza, circolazione con veicolo non assicurato o sottoposto a fermo, circolazione con veicolo non immatricolato, omessa cancellazione del veicolo al PRA. Tre i veicoli sequestrati, 3 oggetto di fermo mentre le patenti ritirate sono state 2.

Anche gli agenti dell’Unità Operativa Stella sono stati impiegati in un’attività di Polizia amministrativa in particolare in via Santa Teresa degli Scalzi dove 17 sono stati gli esercizi commerciali controllati. Contestate 6 occupazioni di suolo abusive, 2 esposizioni di prodotti agli agenti atmosferici con conseguente sequestro di 100 kg, una mancanza di autorizzazione. Notificate, infine, tre diffide a tre esercizi commerciali ai sensi del decreto semplificazioni.