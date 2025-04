Denaro ai carabinieri per "chiudere un occhio": arrestato un 40enne I controlli in un laboratorio di merce contraffatta a Napoli ed ecco cosa è successo

Un importante servizio di controllo del territorio è stato organizzato dai carabinieri della compagnia Napoli Stella e del reggimento Campania nella zona di Porta Capuana e nelle aree limitrofe, nell’ambito del piano di contrasto alla criminalità disposto dal comando provinciale di Napoli.



Durante i controlli, i militari hanno scoperto un laboratorio abusivo allestito in un appartamento del quartiere Forcella, utilizzato per la produzione di merce contraffatta. Oltre al sequestro di materiali e attrezzature per la falsificazion, tra cui stampanti, cliché, accessori moda e certificati contraffatti, è stato arrestato un 40enne di origini senegalesi che si è opposto con violenza ai militari nel tentativo di evitare la perquisizione.

Lo stesso ha poi tentato di corrompere i carabinieri offrendo denaro per "chiudere un occhio". L’arrestato è stato portato in carcere.



Nel corso del servizio, è stato inoltre tratto in arresto un altro soggetto destinatario di un ordine di carcerazione: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, deve scontare una pena definitiva per reati contro il patrimonio.



Non sono mancati i controlli al fenomeno dell’illegalità diffusa: due persone sono state denunciate per attività di parcheggiatore abusivo reiterata, mentre sul fronte della circolazione stradale sono stati controllati 80 persone e 30 veicoli. Sono state notificate 12 sanzioni per violazioni al codice della strada, sequestrato un motociclo