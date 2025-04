Lite in piazza a Napoli, donna ferita con un coltello: denunciato un 65enne Tragedia scongiurata grazie all'intervento provvidenziale della polizia

La polizia ha denunciato un 65enne napoletano, con precedenti, per lesioni personali aggravate. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Duomo, hanno notato delle persone discutere animatamente dinanzi ad un esercizio commerciale ed hanno udito le urla di una donna che era stata ferita.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno sorpreso un uomo con in mano un coltello e, pertanto, l’hanno disarmato e bloccato. Inoltre, dagli accertamenti di seguito eseguiti, gli operatori hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza presenti nell’attività commerciale, che lo stesso aveva ferito la donna a seguito di una lite scaturita da futili motivi; per tali motivi, l’indagato è stato denunciato dal personale operante.