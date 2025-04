Chiaia: viabilità, movida e commercio : task force della Polizia municipale Il bilancio dei controlli: soccorso anche un anziano in stato confusionale

L’Unità Operativa Chiaia ha svolto controlli sia sul fronte della viabilità che in ambito commerciale e amministrativo. In via Generale Orsini, via Santa Lucia e via Nazario Sauro sono stati rimossi 5 veicoli in sosta vietata ed elevati 10 verbali per violazioni al Codice della Strada.

Nell’ambito dell’attività di Polizia Giudiziaria, sono stati sottoposti a sequestro penale 130 articoli contraffatti tra abbigliamento, accessori moda e oggetti di pelletteria. Nella stessa zona, a supporto delle operazioni di controllo della movida, sono state elevate 54 sanzioni per soste irregolari e rimosse ulteriori 5 autovetture.

Sempre l’Unità Operativa Chiaia ha eseguito controlli amministrativi lungo via Caracciolo e via Partenope, accertando violazioni in diverse attività per occupazione abusiva di suolo pubblico, installazione non autorizzata di insegne e bandiere e inosservanza dei limiti in materia di impatto acustico.

L’Unità Operativa San Lorenzo è intervenuta nella zona di Piazza San Gaetano, procedendo al sequestro di un centinaio di articoli tra capi di abbigliamento e accessori per la telefonia, risultati contraffatti e privi di qualsiasi tracciabilità.

Infine, gli agenti dell’Unità Operativa Soccavo sono intervenuti in via dell’Epomeo dove un anziano, in stato confusionale e vestito solo con un pigiama, vagava pericolosamente al centro della carreggiata. Dopo averlo messo in sicurezza e rassicurato, gli agenti hanno attivato i soccorsi, accompagnandolo successivamente presso il presidio ospedaliero San Paolo. L’uomo, in carico a una struttura sanitaria di via Adriano, è stato successivamente riconsegnato alle cure del personale medico. Dell’accaduto verranno informati i Servizi Sociali territoriali e saranno avviate le verifiche per accertare eventuali responsabilità.