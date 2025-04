A Napoli sette minori con i coltelli aggrediscono coetaneo Un altro episodio di violenza minorile. Stamane protesta alla rotonda Diaz

Ancora un altro episodio di violenza minorile è stato segnalato sabato notte intorno all'1:30, su via Carlo Poerio a Napoli dove un ragazzo in scooter è stato aggredito da un branco di altri 7 minori. La denuncia ricevuta dalle rappresentanti della Rete per la sicurezza dei minori adolescenti, Nelide Milano, ilaria Puglia e Barbara Tafuri, segnalata al deputato Francesco Emilio Borrelli.

"Sabato notte, intorno all'1:30, mio figlio si trovava su via Carlo Poerio a Napoli e si stava salutando con gli amici a fine serata. Già aveva notato che in quella strada si aggirava un gruppetto di sette/otto ragazzi dall'atteggiamento spavaldo, tant'è che si erano allontanati per evitarli. Ad un certo punto un suo conoscente transitava con lo scooter e veniva bloccato da questi energumeni che appositamente gli hanno ostruito il passaggio. Il ragazzo ha chiesto loro di spostarsi per farlo passare e a questo punto lo hanno spinto facendo cadere il motorino a terre ed hanno iniziato a prenderlo a calci e pugni. Mio figlio ed un amico hanno provato a dividerli ma alcuni di loro si sono alzati la maglietta mostrando almeno 5 coltelli che nascondevano. Quando è arrivata la Polizia si erano già dileguati mentre la vittima è stata accompagnata a casa".

E intanto questa mattina proprio il deputato di Avs ha chiamato a raccolta cittadini e associazioni per una protesta sulla rotonda Diaz. Una iniziativa per dire ancora una volta NO alle armi proprio dove una settimana fa è avvenuta una sparatoria che ha visto un pregiudicato in semilibertà fare fuoco ad altezza uomo tra le famiglie presenti alle giostrine. L’ennesimo episodio di sangue sul lungomare di Via Caracciolo che per fortuna, stavolta, non ha visto vittime.