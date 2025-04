Napoli, violenza minorile fuori controllo: 14enne fermato per tentato omicidio Due coltellate al braccio e all'addome dopo una lite: l'aggressione in Piazza Dante, nella notte

I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno fermato un ragazzo della città, appena 14enne, incensurato. Il giovane è accusato del tentao omicidio di un coetaneo commesso con un coltello.

I fatti sono avvenuti in pieno centro cittadino, in zona Piazza Dante, in ora notturna. La vittima era stata attirata ad un incontro con il suo aggressore per un “chiarimento” a seguito di un precedente litigio, ma è stata colpita con due coltellate, una ad un braccio e una all’addome, la più grave, che gli ha provocato una grossa perdita di sangue.

Il 14enne ai carabinieri ha detto di conoscere il suo aggressore: i militari, in pochissimo tempo, hanno rintracciato il presunto aggressore e raccolto le testimonianze dei presenti.

Fondamentali anche le immagini di videosorveglianza della zona, che hanno immortalato il 14enne, trasferito al Cnetro di prima accoglienza per minori.