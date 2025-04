Quindicenne rapito, il sindaco: "Assurdo, ma non diffondiamo fake news" "Ringraziamo le forze dell'ordine. Il ragazzo non è stato prelevato a scuola"

Il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno è intervenuto con un post social commentando la vicenda del rapimento lampo di un quindicenne:

"Cari concittadini, questa mattina la nostra comunità ha vissuto attimi di paura e preoccupazione per il sequestro lampo di un ragazzino di 15 anni, per fortuna risoltosi al meglio con il suo rilascio e il ritorno a casa.

Secondo quanto diffuso dalla Questura di Napoli, il piccolo é stato rapito da sconosciuti mentre si recava a scuola, poco prima delle 8.00. I rapitori avrebbero agito in modo fulmineo: hanno avvicinato il ragazzo, lo hanno incappucciato e portato via a bordo di un furgone bianco.

Il sequestro ha fatto subito scattare l’allarme e le forze dell’ordine si sono mobilitate in una corsa contro il tempo per ritrovare il piccolo e liberarlo. Ora sta bene ed è con i genitori. Fermato anche un 24enne accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso.

Naturalmente sono ancora in corso indagini per chiarire la dinamica, il movente e tutti i responsabili di questo assurdo gesto.

Sui social si era diffusa la notizia che il rapimento fosse avvenuto all'interno della scuola con varie storie diverse tra cui quella di un padre non autorizzato che aveva preso il figlio da scuola, ovviamente mi preme chiarire che non è stato così. Le scuole hanno ottimo personale che ovviamente sorveglia e controlla la sicurezza degli alunni. Si tratta purtroppo di un evento criminale sul quale in queste ore vi sono gli accertamenti.

Purtroppo viviamo in una società dove le notizie, specialmente quelle false, circolano velocemente e specialmente quando fatte da anonimo diventano pericolose e inquietanti.

Ringrazio le forze dell'ordine ed in particolare la Squadra Mobile di Napoli e gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, per essere intervenute con tempestività e grande professionalità ed aver riportato il 15enne a casa sano e salvo".