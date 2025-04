Commettono sei rapine in pochi minuti e ne tentano un'altra: arrestati Vomero e Arenella: Due giovani intercettati e fermati dalla polizia

La polizia ha arrestato un 20enne napoletano ed un 17enne di origini bulgare, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, per concorso in tentata rapina, concorso in rapina aggravata e denunciati per ricettazione.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato San Giovanni-Barra, a seguito di diverse note pervenute alla centrale operativa, relative ad alcune rapine consumate nel quartiere Vomero ed Arenella ad opera di due soggetti viaggianti a bordo di scooter e armati di coltello, hanno intercettato lo scooter con a bordo le due persone segnalate in via Brecce di Sant’Erasmo dove gli stessi, alla vista degli agenti, si sono dati a precipitosa fuga.

Giunti all’altezza di via Reggia di Portici, il conducente, identificato poi per il 20enne, ha perso il controllo dello scooter rovinando al suolo contestualmente al suo complice per poi darsi, entrambi, alla fuga a piedi; i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando il 20enne in possesso di 385 euro suddivisi in banconote di diverso taglio e il 17enne in possesso di 240 euro ed un coltello di 22 centimetri.

Dagli accertamenti eseguiti: i poliziotti hanno appurato che i due, con le stesse modalità e con l’utilizzo di un coltello, si erano resi responsabili di 6 rapine consumate ed una tentata, compiute nell’arco temporale di 15 minuti, nelle vie Saverio Altamura, Michetti e Giacomo Puccini, ai danni di 7 persone.

Gli indagati, per gli episodi di via Saverio Altamura e via Michetti, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per i reati di tentata rapina ai danni di una persona e rapina aggravata ai danni di 3 persone mentre, per gli episodi di via Giacomo Puccini, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata ai danni di 3 persone.

Infine, gli agenti hanno accertato che lo scooter utilizzato per commettere i reati, era stato asportato poco prima in via Nazionale.

Per tali motivi, il 20enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Poggioreale e il 17enne presso l’istituto per minorenni, entrambi in attesa dell’udienza di convalida.



Ancora, nell’ambito dei medesimi servizi, nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato san Ferdinando, hanno denunciato un 17enne napoletano per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare gli operatori, nel transitare in piazza Trieste e Trento, hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha cambiato repentinamente direzione di marcia al fine di eludere il controllo.



I poliziotti, dopo un breve inseguimento, l’hanno raggiunto e bloccato scoprendo la ragione del tentativo di fuga. Il giovane, infatti, era alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e mancata revisione perdiodica. Infine, il minore è stato riaffidato ai genitori e lo scooter sottoposto a sequrestro penale.