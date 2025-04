Tragedia Faito, Manfredi: "Cordoglio per tutta la città metropolitana di Napoli" "E' il momento del dolore e del sostegno alle famiglie"

"Esprimo profondo cordoglio, a nome della Città Metropolitana di Napoli e mio personale, per le vittime della tragedia avvenuta questo pomeriggio a causa della caduta della cabina della Funivia del Faito". Così il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.

"La Città Metropolitana - ha proseguito Manfredi - ha seguito l'evolversi della situazione con il suo consigliere delegato alla Protezione Civile, Salvatore Flocco, presente sul posto e in costante contatto con me, con i Vigili del Fuoco e con il Centro di Coordinamento Soccorsi convocato dal prefetto Michele Di Bari.

Il tragico epilogo, tuttavia, per la cabina a monte ha consentito ben poco alla macchina dei soccorsi, che si è attivata prontamente e con la consueta efficienza, i cui operatori ringrazio per il massimo impegno profuso". "Questo, però, è il momento del dolore e del sostegno alle famiglie", ha concluso il primo cittadino metropolitano. Manfredi, di ritorno da Torino dove si trovava per impegni istituzionali con il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, si recherà in serata - intorno alle 21.45 - sul luogo della tragedia.