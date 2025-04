Afragola: la polizia irrompe e salva un uomo barricato in casa Gesto eroico da parte di due agenti della volante

Tragedia scongiurata ad Afragola, grazie all’intervento tempestivo e determinante degli operatori della volante del locale commissariato di polizia.

Allertati dalla sala operativa per la segnalazione di un uomo barricato nella propria abitazione in via Salicelle con l’intento di togliersi la vita, gli agenti sono giunti rapidamente sul posto.

Dopo aver individuato l’appartamento interessato, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale del 118, collaborando attivamente per accedere all’interno dell’abitazione.

Una volta aperto l’ingresso, l’ambiente risultava completamente saturo di fumo: l’uomo era privo di sensi nella camera da letto, dove aveva appiccato un incendio utilizzando materiali domestici. I poliziotti, senza esitazione, hanno facilitato le operazioni di soccorso permettendo ai sanitari di intervenire con urgenza e salvare la vita del soggetto, poi trasportato in ospedale in codice giallo.

"Un intervento straordinario che testimonia ancora una volta il valore, la prontezza e l’abnegazione del personale della polizia di stato - ha dichiarato Angelo Raffaele Esposito, segretario generale del Silp Cgil.

I colleghi della Volante di Afragola hanno agito con coraggio e sangue freddo, affrontando una situazione ad alto rischio per salvare una vita umana. Episodi come questo meritano il giusto riconoscimento da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica".

Il sindacato si stringe attorno agli operatori coinvolti, esprimendo orgoglio e gratitudine per il loro operato, e rinnova l’appello a valorizzare, anche con adeguati strumenti normativi e contrattuali, il lavoro silenzioso ma fondamentale svolto quotidianamente dagli agenti in servizio sulle strade.