Napoli, sei interdittive antimafia contro aziende vicine ai clan Stretta della Prefettura

Sono sei le interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Napoli nei confronti di aziende considerate vicine alla criminalità organizzata. Le imprese operavano in diversi settori strategici – edilizia, produzione di derivati del latte, vendita di autoveicoli e servizi di pulizia – e si trovavano nei comuni di Napoli, Marano di Napoli, Quarto e Villaricca.

Imprese nel mirino: il controllo mafioso sull’economia locale

Le interdittive antimafia rappresentano una misura amministrativa volta a prevenire l’infiltrazione mafiosa nel tessuto economico sano. Le aziende coinvolte sono sospettate di essere strumentalizzate o condizionate da clan locali, alterando la concorrenza e mettendo a rischio il buon andamento della pubblica amministrazione.

Prefettura in prima linea: tutela della concorrenza e legalità

L’azione rientra in un più ampio piano di contrasto all’inquinamento mafioso dell’economia campana. La Prefettura di Napoli, con queste sei misure, conferma l’impegno delle istituzioni nel garantire la trasparenza nelle attività economiche e proteggere le imprese oneste da concorrenza sleale legata alla criminalità.

Le zone coinvolte: focus su area nord e hinterland napoletano

Le interdittive colpiscono un'area già nota per la presenza storica di clan camorristici, in particolare tra Marano, Quarto e Villaricca. Le autorità stanno monitorando altre realtà imprenditoriali sospette, e non si escludono nuovi provvedimenti nei prossimi mesi.

Economia e legalità, un fronte aperto

La lotta alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico resta una delle priorità per Napoli e la sua provincia. Le interdittive antimafia sono uno strumento cruciale per bloccare sul nascere attività che rischiano di finanziare o favorire le organizzazioni criminali.