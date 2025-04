In camper con 72 kg di cocaina: tre arresti nel Napoletano Bloccati dopo l'uscita di Pomigliano d'Arco

In un camper trasportavano circa 72 chilogrammi di cocaina che, immessi sul mercato dello spaccio, avrebbero fruttato oltre 10 milioni di euro. La Polizia di Stato, ha arrestato due uomini e una donna di origine dominicana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della Squadra mobile e della Sezione Investigativa del Servizio centrale operativo di Napoli avevano appreso da attività investigativa che era in arrivo nella provincia partenopea un carico di droga trasportato da un camper con targa straniera. E' stato così predisposto un servizio di osservazione presso le varie arterie autostradali che conducono a Napoli.

Il veicolo è stato individuato sul ramo A30, all'altezza dello svincolo di Baronissi (Salerno), e bloccato dopo l'uscita di Pomigliano d'Arco. Una perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire e sequestrare 60 panetti di droga, da poco più di 1 kg l'uno, per un peso complessivo di circa 72 chili di cocaina.