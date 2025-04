Trovato morto all'interno di un'abitazione: ecco chi è la vittima Cadavere identificato dalla polizia scientofica

È il 61enne Antonio Quagliozza, dipendente comunale in servizio presso il mercato ittico all’ingrosso di Pozzuoli, l’uomo trovato morto questa mattina in una casa in via Mazzini.

Sul posto ci sono i carabinieri e gli uomini della scientifica che stanno effettuando i rilievi all’interno dell’abitazione. Quagliozza in passato è stato Lsu ed ha prestato servizio negli uffici della circoscrizione di Pozzuoli.