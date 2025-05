Petizione per la chiusura al traffico in via De Deo, la strada di Maradona I commercianti chiedono la pedonalizzazione

Via Emanuele De Deo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli, è molto più di una semplice strada. È diventata una meta di pellegrinaggio per tifosi del Napoli, appassionati di calcio e turisti di tutto il mondo, attratti dal celebre murale del Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. Ma l’afflusso crescente di visitatori e la presenza di traffico veicolare rendono l’area sempre più pericolosa e caotica.

Il murale di Maradona, simbolo e attrazione mondiale

Ogni giorno, migliaia di persone si riversano in via De Deo per rendere omaggio all’ex campione argentino. La zona è ricca di icone maradoniane: fotografie, magliette con il numero 10, statuette, pizzerie tematiche e bancarelle di acquafresca. L’atmosfera è quella di un vero e proprio luogo di culto sportivo, ma anche di un’area urbana sotto pressione.

Traffico, pericoli e disagi: la voce dei commercianti

Il forte flusso pedonale si scontra con la circolazione di auto e motorini in entrambi i sensi di marcia, rendendo la strada difficile da percorrere e potenzialmente pericolosa. Per questo motivo, molti esercenti della zona hanno deciso di agire, promuovendo una petizione per chiedere la chiusura al traffico veicolare di via De Deo.

Petizione al Comune: Sorrentino al fianco dei commercianti

Grazie all’impegno della Vicepresidente del Consiglio Comunale, Flavia Sorrentino, la petizione è arrivata sui tavoli istituzionali. "I commercianti vogliono risposte concrete", ha dichiarato Sorrentino, assicurando la sua partecipazione personale a un tavolo di confronto con una delegazione dei firmatari. L’obiettivo è valutare progetti già in corso o nuove soluzioni sostenibili che garantiscano sia la sicurezza dei visitatori che la qualità della vita per i residenti.

Un equilibrio tra turismo e vivibilità

Il caso di via De Deo solleva una questione chiave per Napoli: come conciliare il boom turistico legato a Maradona con la necessità di tutelare spazi urbani delicati come i Quartieri Spagnoli. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se si potrà trasformare via De Deo in un’area pedonale stabile, garantendo sicurezza e valorizzazione culturale.