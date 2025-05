Aggredisce e rapina titolare esercizio commerciale: arrestato In manette un 40enne di origine albanese

La polizia ha arrestato un 40enne di origine albanese. Gli agenti sono intervenuti in via Sant’Antonio Abate per la segnalazione di una rapina in un negozio perpetrata da un uomo.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno intercettato la presenza di una persona corrispondente alle descrizioni fornite e l'hanno bloccata.

Inoltre, dagli accertamenti eseguiti, gli operatori hanno scoperto che l'uomo poco prima, dopo essere entrato nell’attività commerciale in questione, aveva dapprima aggredito fisicamente il titolare per poi sottrargli del denaro, tentando, invano, di darsi alla fuga. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.