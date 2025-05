Campi Flegrei: Enza Amato propone un modello pubblico di gestione del rischio La presidente del Consiglio comunale di Napoli lancia un appello per un approccio strutturale e condiviso alla crisi bradisismica

La crisi bradisismica nei Campi Flegrei richiede un cambio di paradigma. A dirlo è Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli, che chiede al Governo e alle istituzioni locali un nuovo modello pubblico di gestione del rischio, capace di garantire risposte concrete e durature ai cittadini dell’area.

“Serve una risposta strutturale, non emergenziale”

“Risorse adeguate, programmazione trasparente e un piano operativo chiaro, condiviso e tempestivo: sono queste le risposte che i cittadini dell’area flegrea si aspettano”, ha dichiarato Amato. Secondo la presidente, l’ipotesi di dichiarare lo stato d’emergenza, come proposto dal ministro Nello Musumeci, non è sufficiente: “La crisi dei Campi Flegrei non ha una scadenza amministrativa. Serve una risposta strutturale, non un meccanismo temporaneo”.

Un tavolo istituzionale per ascoltare i territori

Amato propone la creazione di un tavolo istituzionale permanente che coinvolga Governo, Regione, Comuni e Protezione Civile. L’obiettivo è garantire che le istanze dei territori non vengano solo ascoltate, ma diventino parte integrante del processo decisionale.

“Per tutelare il diritto alla sicurezza, alla salute, all’abitare e allo studio, è necessario immaginare un nuovo modello di gestione del rischio, costruito con il confronto diretto tra le istituzioni”, ha spiegato.

Investimenti pubblici e sicurezza per scuole e abitazioni

Al centro della proposta di Amato c’è una visione di lungo periodo per Napoli e i Campi Flegrei. Un piano che includa:

Investimenti pubblici duraturi; rafforzamento della Protezione Civile; messa in sicurezza del patrimonio edilizio e scolastico; misure di sostegno per famiglie e imprese in difficoltà.

Dai Campi Flegrei un appello alla responsabilità politica

La presidente del Consiglio comunale di Napoli rilancia il dibattito sulla prevenzione e gestione del rischio naturale, sottolineando l'urgenza di una governance trasparente e partecipata. In un’area ad alta vulnerabilità come quella flegrea, il tempo delle misure tampone sembra essere finito.