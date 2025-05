"82enne sarà gettata in strada da casa, privata di un tetto sulla testa" Lo denuncia di Severino Nappi capogruppo della Lega in consiglio regionale

"Lidia, 82 anni, domani sarà letteralmente gettata in strada, privata di un tetto sulla testa, perché la casa in cui ha vissuto per 35 anni, a Secondigliano, dovrà essere demolita.

Perchè

"L’anziana - denuncia Severino Nappi, capogruppo della Lega in consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania - è l’ennesima vittima della tragica ‘roulette degli abbattimenti’ degli alloggi abusivi di necessità, che purtroppo attanaglia l’esistenza di moltissimi campani, nel silenzio complice dell’attuale amministrazione regionale e del Pd".

La battaglia

"Contro questo stato di cose la Lega, da sempre impegnata nella difesa del diritto alla casa, sta continuando a lavorare senza sosta, in consiglio regionale - dove il nostro gruppo ha già presentato due disegni di legge, che la maggioranza non ha voluto votare - e in Parlamento, dove sono stati depositati, sia alla Camera che al Senato, altri due ddl.

L’obiettivo di questa battaglia di civiltà è di mettere fine a un meccanismo perverso che, in particolar modo nella nostra regione, insieme alle case, sta demolendo anche l'esistenza di tantissimi cittadini".