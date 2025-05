Napoli, Arenaccia: evade dai domiciliari e viene arrestato dalla polizia Violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

La polizia ha arrestato un 35enne napoletano per evasione e per violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Persico, hanno controllato il 35enne, accertando che il giovane o era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per violazione del provvedimento in questione.