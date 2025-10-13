Scippa collana d'oro a turista a Napoli, fermato da cittadino E' accaduto in piazza Garibaldi, all'incrocio con via Poerio

Aveva appena strappato la collanina d'oro ad una turista quando si è trovato sulla sua strada un cittadino che non ha esitato a bloccarlo in attesa dell'arrivo delle forze di polizia. É accaduto a Napoli in piazza Garibaldi all'incrocio con via Poerio, non lontano dalla stazione centrale. La Polizia Locale di Napoli è intervenuta in seguito alla richiesta d'aiuto di una cittadina straniera, visibilmente scossa. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo che tratteneva il presunto autore dello scippo appena avvenuto. Secondo le testimonianze raccolte, il giovane si era avvicinato ai turisti mentre attraversavano la strada e, dopo aver messo il braccio attorno al collo della turista, le ha strappato con violenza la catenina, provocandole una ferita alla gola. Il responsabile, un 18enne di origini marocchine, è stato condotto negli uffici della Polizia Locale per gli accertamenti: arrestato per furto con strappo, lesioni personali e soggiorno irregolare sul territorio nazionale, è stato giudicato per direttissima è condannato alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, con sospensione della pena