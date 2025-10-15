Napoli: tre rapine in una notte, 16enne georgiano fermato dalla Polizia Coinvolto in episodi di rapina nel Vomero

Napoli torna al centro delle cronache per una serie di episodi criminali avvenuti nella zona del Vomero. Nella notte tra venerdì e sabato, un 16enne georgiano è stato fermato dalla Polizia di Stato, gravemente indiziato di rapina aggravata, ricettazione e tentata rapina. Il minorenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato identificato dagli agenti del Commissariato Vomero grazie alle indagini e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Tre rapine perpetrate in poche ore

La prima rapina si è verificata in un distributore automatico H24 di via Guido De Ruggiero, dove due giovani sono stati minacciati con un coltello da due soggetti a bordo di uno scooter e derubati dei loro telefoni cellulari.

Il secondo episodio è avvenuto in via Belvedere, dove un 20enne napoletano è stato costretto a consegnare telefono e circa 200 euro sotto la minaccia di una pistola.

Il terzo episodio, in via Luca Giordano, ha visto un 29enne derubato di 50 euro e del telefono cellulare, sempre con l’uso di coltello e pistola. Tutti gli episodi presentano modalità simili, confermando il modus operandi dei responsabili.

Tentata rapina e indagini in corso

Durante le indagini, gli agenti hanno ricostruito anche un tentativo di rapina di uno scooter nella stessa notte, riconducibile al minorenne georgiano insieme a un complice ancora da identificare. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state fondamentali per risalire ai responsabili e collegare i diversi episodi tra loro.

Fermo e accoglienza presso Colli Aminei

Il 16enne è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e trasferito presso la struttura di prima accoglienza dei minori di Colli Aminei, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per identificare il secondo uomo coinvolto nelle rapine.