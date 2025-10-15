Controlli al campo nomadi "Carrafiello", 13 persone denunciate dai Carabinieri Operazione congiunta per il contrasto dei reati ambientali

A Giugliano in Campania, nel campo nomadi "Carrafiello", i Carabinieri hanno effettuato una vasta operazione di controllo che ha portato alla denuncia di 13 persone. L’intervento ha coinvolto le pattuglie dei Carabinieri locali, il nucleo forestale di Napoli e Pozzuoli, il Nipaaf e il Noe, in collaborazione con la polizia locale, assistenti sociali del comune e tecnici dell’Enel.

Sequestrati rifiuti e veicoli

Durante l’operazione sono stati rilevati e sequestrati 300 metri cubi di rifiuti metallici e 270 metri cubi di rifiuti indifferenziati, alcuni dei quali erano stati dati alle fiamme, evidenziando situazioni di grave rischio ambientale.

Sono stati censiti 37 veicoli presenti nel campo, di cui 11 sequestrati per diverse violazioni del codice della strada. Tutti i denunciati risultano insediati abusivamente e accusati di invasione di terreni.

Importanza dei controlli

L’operazione al campo nomadi "Carrafiello" sottolinea l’impegno delle autorità locali e delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati ambientali e alle violazioni delle norme urbane. Il coordinamento tra Carabinieri, polizia locale e enti comunali ha permesso un intervento efficace e tempestivo, garantendo sicurezza e tutela del territorio.