Minaccia la madre a all'arrivo della polizia aggredisce gli agenti: arrestato E' successo nel napoletano a Pianura

La polizia ha arrestato un 39enne napoletano, con precedenti, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, lo stesso è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione, la quale ha riferito di essere stata minacciata dal figlio per futili motivi; lo stesso, alla vista degli operatori, ha proseguito nella sua condotta aggressiva, scagliandosi contro di loro, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante