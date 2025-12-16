Truffe agli anziani, da Napoli a Genova: sgominata organizzazione criminale

Maxi operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova contro le truffe sugli anziani: coordinati dalla Procura di Napoli , dalle prime ore di oggi i militari dell'arma stanno notificando 21 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti a un'organizzazione criminale, con base operativa e logistica nella città di Napoli , dedicata alla commissione di truffe in danno di anziani. I 21 provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Napoli su richiesta dell'ufficio inquirente coordinatore del procuratore Nicola Gratteri.
I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa indetta in Procura (ottavo piano) per le ore 10.30.