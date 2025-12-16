Truffe agli anziani, da Napoli a Genova: sgominata organizzazione criminale 21 provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Napoli su richiesta del Procuratore Gratteri

Maxi operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova contro le truffe sugli anziani: coordinati dalla Procura di Napoli , dalle prime ore di oggi i militari dell'arma stanno notificando 21 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti a un'organizzazione criminale, con base operativa e logistica nella città di Napoli , dedicata alla commissione di truffe in danno di anziani. I 21 provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Napoli su richiesta dell'ufficio inquirente coordinatore del procuratore Nicola Gratteri.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa indetta in Procura (ottavo piano) per le ore 10.30.