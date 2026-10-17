"Vi racconto la mia rinascita, dopo quel terribile incidente stradale" Il sorriso sotto la maschera: il romanzo di Angelo Iannelli entra nelle scuole

Il sorriso sotto la maschera Il nuovo romanzo di Angelo Iannelli diventa oggetto di studio nelle scuole. Dopo i successi di diverse opere letterarie tra le quali ricordiamo: "Io Nella Terra dei Fuochi e professor Pulcinella, Lezioni di legalità" e aver emozionato platee e teatri con la sua maschera, l’attore, scrittore e giornalista Angelo Iannelli, noto come "Ambasciatore del sorriso", torna a commuovere con il suo nuovo romanzo: "Il sorriso sotto la maschera, cronaca di una rinascita”, edito da Albatros Edizioni.

Un’opera intensa e autentica che racconta la cronaca di un miracolo umano, la rinascita dopo un terribile incidente stradale che ha segnato profondamente la vita dell’autore. Tra ospedali, interventi ortopedici, riabilitazione e fede, Iannelli trasforma il dolore in speranza, la fragilità in forza, il silenzio in sorriso.

Il romanzo, 112 pagine con postfazione del giornalista e editore Adriano Fiore è già stato scelto come testo di riflessione e studio nelle scuole, per il suo potente messaggio di educazione stradale e resilienza.

Pulcinella, simbolo di rinascita e sorriso, diventa qui metafora di un uomo che, dopo aver sfiorato la morte, sceglie di vivere la vita con fede e gratitudine, offrendo una testimonianza che tocca il cuore di chiunque abbia attraversato momenti difficili.

Il libro sarà presentato con un tour nazionale che toccherà città e istituti scolastici, portando tra i giovani un messaggio di coraggio, speranza e amore per la vita.