Nasce Napoli mondo, il più grande museo europeo Presentati i progetti finanziati dalla Città metropolitana.

Presentati nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo i progetti finanziati dalla Citta' metropolitana. Il piano strategico prevede 400 milioni di euro in totale di cui 100 per il solo capoluogo di regione, con 73 progetti da realizzare in svariati settori fra cui scuole, ambiente, parchi, cultura e strade.

Il sindaco Luigi De Magistris ha rivendicato l'idea come sua, in quanto sindaco metropolitano, ricordando le difficolta' politiche e giuridiche arrivate fino alla Corte Costituzionale, e ha ringraziato gli assessori e tutta la macchina politico-amministrativa per il risultato.

Nel 2021 Napoli dovrebbe già godere di una notevole riqualificazione complessiva: dal rifacimento completo di importanti tratti stradali, al potenziamento della raccolta differenziata.

Ufficializzato il rilancio del centro direzionale attraverso il più grande museo di arte contemporanea europeo, pubblico e gratuito. Si chiamerà Napoli Mondo e rappresenterà le opere di migliaia di artisti divisi per continenti.