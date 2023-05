Massa Lubrense, Gianpasquale Greco presenta lo studio su Santa Teresa d'Avila L'incontro in programma nella Chiesa di Santa Teresa sabato 3 giugno alle ore 18

Sabato 3 giugno alle ore 18 nella chiesa di S. Teresa, lo storico dell’arte Prof. Gianpasquale Greco, che già da molti anni si interessa delle opere d’arte cinque- seicentesche in territorio sorrentino, affronterà il tema “La Santa Teresa d’Avila in gloria di Massa Lubrense: una proposta per Luca Giordano in Penisola Sorrentina” presentando i risultati di un suo studio dedicato alla grande pala d’altare raffigurante S. Teresa d’Avila in gloria della chiesa massese di Santa Teresa.

Il quadro, occasionalmente citato, non è stato mai analizzato a fondo. Gianpasquale Greco, considerando le sue qualità stilistiche, avvalendosi dei documenti del recente restauro e incrociando tutte le attestazioni documentarie disponibili con la bibliografia e le fonti, ha indagato le circostanze storiche che hanno dato origine all’opera, unitamente alle vicende costruttive della chiesa stessa.

Lo studio si conclude con l’analisi dell’iconografia teresiana e, pur non escludendo un contributo materiale di Nicola Malinconico, propone l’attribuzione del dipinto a Luca Giordano e ne data la realizzazione al primo Settecento. Per una felice circostanza, la bella scoperta di Greco coincide con i 350 anni dalla fondazione della chiesa massese (1673-2023).

L’evento è organizzato dall’associazione “Azione in Comune” di Massa Lubrense e dal Centro Studi e Ricerche “B. Capasso” di Sorrento, modera Maria Grazia Spano.