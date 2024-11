Il ministro della Cultura, Giuli, a Napoli per rendere omaggio a Galasso "Una figura straordinaria che non può limitarsi solo alla storia"

"La mia presenza qui testimonia l'importanza che il ministero della Cultura e il ministro rivolgono alla straordinaria figura di Giuseppe Galasso, la cui celebrazione non può corrispondere solo a una storicizzazione e basta". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenuto a Napoli al convegno in memoria dello storico Giuseppe Galasso.

L'iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, in collaborazione con la Società napoletana di storia patria e l'Università Suor Orsola Benincasa.

Il ministro ha sottolineato che "l'importanza di Galasso sta non solo in una lettura dinamica della storia, ma anche nel fatto che la presenza nel discorso pubblico di ciascuno di noi deve testimoniare una grande passione civile, la cui attualità nella dialettica tra locale e universale, non deve mai sfuggire alle persone che reggono le istituzioni, ai cittadini nella loro consapevolezza di essere parte non passiva, ma attiva della comunità nazionale e della comunità globale".