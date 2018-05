Elezioni Pollena Trocchia: domani sorteggio degli scrutatori Appuntamento al Comune alle ore 09.30

Anche per l’ultimo appuntamento con le urne in programma nel corso di questa consiliatura è stata individuata la strada del sorteggio pubblico per la designazione degli scrutatori impiegati nelle operazioni di voto.

Il prossimo 10 giugno, infatti, anche Pollena Trocchia sarà chiamata a votare per il rinnovo dei componenti del consiglio comunale e per individuare il nuovo sindaco che guiderà il paese per i prossimi cinque anni e, ancora una volta, su proposta del sindaco uscente Francesco Pinto, la Commissione Elettorale Comunale da lui presieduta, e composta dai consiglieri Lucia Andolfi, Antonella Borrelli e Salvatore Visone, ha stabilito di sorteggiare dalla lista dei cittadini iscritti all’apposito albo comunale i nomi degli scrutatori titolari e di quelli supplenti da assegnare a ciascuno dei 12 seggi di Pollena Trocchia.

L’appuntamento con questo importante momento di trasparenza, ormai divenuto prassi nel comune vesuviano, è per sabato 19 maggio a partire dalle ore 9:30 presso la casa comunale.

“Abbiamo individuato il sorteggio pubblico quale strumento efficace per garantire pari opportunità e trasparenza nel sorteggio degli scrutatori, utilizzandolo per le amministrative di cinque anni fa, per le europee del 2014, le regionali del 2015, i due appuntamenti referendari del 2016 e le politiche di qualche mese fa. Lo riproponiamo ancora una volta, certi di aderire alla volontà dei cittadini” ha commentato il Sindaco Pinto.