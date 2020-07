Casamarciano, scenari solidali: presentazione del programma Gino Rivieccio e Massimiliano Gallo tra gli ospiti del gala di presentazione

È fissata per le ore 20 di domani, venerdì 10 luglio, nel chiostro del castello Mercogliano la cerimonia di presentazione del cartellone di eventi del festival di teatro "Scenari Solidali" promosso dall'amministrazione comunale per il decimo anno consecutivo.

Tra gli ospiti anche i noti attori napoletani Gino Rivieccio e Massimiliano Gallo. Teatro, musica e lirica gli appuntamenti del ricco programma in scena sul sagrato della chiesa di Santa Maria del Plesco dal 17 al 26 luglio che avranno, in questa edizione speciale, una connotazione sociale.

Parte dei fondi saranno infatti utilizzati dal Comune per iniziative di carattere sociale e di solidarietà per "favorire - spiega il sindaco Manzi - la ricostruzione sociale e culturale del post Covid con particolare attenzione rivolta ai giovani e agli anziani". Foto inviata alla nostra redazione in allegato al comunicato stampa.