Poggiomarino, la Casa di comunità in un bene confiscato alla camorra Il sindaco Falanga: iniziativa dal forte significato morale ma anche pratico

Accolta la richiesta di implementare una casa di comunità sul territorio di Poggiomarino. La struttura sorgerà in Viale Manzoni nel bene confiscato alla criminalità: il progetto, finanziato per più di un milione di euro, rientra in un progetto di riqualificazione molto più vasto.

La possibilità di creare una struttura di servizio al cittadino, al quale l'assistito può accedere per poter entrare in contatto col sistema di assistenza sanitaria è un grandissimo passo verso la civiltà.

"Spesso la burocrazia rallenta le operazioni di cure quotidiane e una struttura che possa orientare familiari, caregiver e assistiti rappresenterà una nuova frontiera nell'assistenza sanitaria pubblica. Ed il fatto che la nostra Casa della Comunità nascerà in un bene confiscato alla camorra ha un significato morale maggiore. Si sta finalmente lavorando per il riconoscimento dei diritti dei poggiomarinesi" afferma il primo cittadino, Maurizio Falanga.