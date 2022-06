A Massa Lubrense accordo tra la Pro Loco e l'Istituto "San Paolo" di Sorrento Convenzione per l'alternanza scuola-lavoro all'info point

Tre studentesse dell'Istituto Superiore Polispecialistico "San Paolo" di Sorrento potranno svolgere il percorso di alternanza scuola-lavoro presso l'Info Point Turistico della Pro Loco di Massa Lubrense presieduta da Donato Iaccarino che ha annunciato la sottoscrizione della convenzione con la scuola.

Si tratta di Marta Aprea, Emiliana Caiazzo e Valeria Guarracino che saranno presenti nell’Info Point per l’accoglienza, informazione e assistenza dei turisti, soprattutto di lingua straniera, naturalmente supportate da Soci della stessa Pro Loco.

"Ringraziamo la Dirigente Prof.ssa Amalia Mascolo e il Prof. Giovanni De Caro per la disponibilità nel definire il rapporto di collaborazione tra la Pro Loco Due Golfi e l’Istituto San Paolo - dichiara il Presidente Iaccarino - con l’auspicio di intensificare tali rapporti, oltremodo qualificanti per una località dalla spiccata vocazione turistica.

La Scuola, attraverso i percorsi formativi per l’orientamento, le Associazioni Pro Loco e la Pubblica Amministrazione, lavorando in collaborazione possono fornire un servizio di qualità allo sviluppo turistico di Massa Lubrense e un ottimo riferimento/orientamento per il futuro dei nostri giovani".